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الاتحاد الكاميروني يقيل الهولندي سيدورف

الرياضة

الاتحاد الكاميروني يقيل الهولندي سيدورف
AFP
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أعلن الاتحاد الكاميروني في بيان رسمي تخليه عن الهولندي، كلارنس سيدورف، مدرب المنتخب الأول عقب الخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا على الأراضي المصرية.

وجاء في بيان الاتحاد الكاميروني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "قرر الاتحاد حسب العقد المبرم مع الإطار الفني للمنتخب (سيدورف ومساعده كلويفرت)، وضع حد للعلاقة بين الاتحاد والمدرب ومساعده بدءا من اليوم".

وأوضح الاتحاد الكاميروني أن هذا القرار جاء عقب التشاور مع الأشخاص المعنيين مبينا أنه أتى كنتيجة للخروج من كأس أمم إفريقيا.

وخرج منتخب الكاميرون من ثمن نهائي البطولة، على يد منتخب نيجيريا إثر الخسارة 3-2، إذ احتل منتخب الكاميرون حامل اللقب وصافة مجموعته السادسة بفارق الأهداف عن غانا، بعدما انتصر في مباراة وتعادل في اثنتين.

وستلعب الجزائر مع السنغال في نهائي البطولة، بينما ستكون مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين تونس ونيجيريا.

ولم يتمكن النجم الأسطوري الذي سبق له اللعب مع ريال مدريد الإسباني وميلان وإنتر في إيطاليا، وتدريب ميلان أيضا، لم يتمكن من تحقيق أي نجاح ملفت على المستوى التدريبي.

المصدر: "أ ف ب"

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