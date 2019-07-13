على غرار والده.. لوكا زيدان يطلب إذنا بالمغادرة من فريقه

طلب حارس ريال مدريد، لوكا زيدان، المنتقل مؤخرا إلى نادي راسينغ سانتاندير، على سبيل الإعارة، الإذن من إدارة ناديه للغياب عن التدريبات، اليوم السبت، لأسباب عائلية.

واتصل لوكا بإدارة راسينغ سانتاندير، مساء الجمعة، ليطلب الإذن بالغياب عن تدريبات السبت، الأمر الذي يشير إلى أن هناك أمر جلل في عائلة زيدان.

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فقد غادر والد لوكا، المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، بشكل مفاجئ، أمس الجمعة، معسكر ريال مدريد في مدينة مونتريال الكندية، للعودة إلى إسبانيا.

وقالت صحيفة "أوكي ديارو - okdiario" الإسبانية إن زيدان اضطر للعودة من كندا إلى إسبانيا، في اليوم الرابع من معسكر الفريق الملكي، وقبل وقت قصير من بدء تدريب الجمعة، بعد أن علم بتدهور الحالة الصحية لشقيقه، الذي يعاني من مرض خطير.

المصدر: وكالات