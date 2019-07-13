الكشف عن سبب مغادرة زيدان معسكر ريال مدريد في كندا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، غادر معسكر الفريق في مونتريال بكندا، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لأحد أشقائه.

وقالت صحيفة "أوكي ديارو - okdiario" الإسبانية إن زيدان اضطر للعودة من كندا إلى إسبانيا في اليوم الرابع من معسكر الفريق الملكي، وقبل وقت قصير من بدء تدريب الجمعة، بعد أن علم بتدهور الحالة الصحية لشقيقه، الذي يعاني من مرض خطير.

وأشارت الصحيفة في تقريرها أن المدرب الفرنسي لم يتردد بالعودة الى العاصمة مدريد وترك المعسكر التحضيري للفريق في كندا، ليكون إلى جوار عائلته.

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وأعلن ريال مدريد، أمس الجمعة، في بيان رسمي: "مدربنا زين الدين زيدان سيغيب عن فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد في كندا لأسباب شخصية، وحتى عودته ستكون التدريبات بقيادة المدرب الرئيسي ديفيد بيتوني".

وسيخوض ريال مدريد مباراة ودية ضمن معسكره التحضيري الأول للموسم الجديد ضد بايرن ميونخ الألماني، يوم 20 يوليو الجاري، في هيوستن الأمريكية.

المصدر: وكالات