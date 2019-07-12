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زيدان يغادر معسكر ريال مدريد لأسباب شخصية

الرياضة

زيدان يغادر معسكر ريال مدريد لأسباب شخصية
Globallookpress
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أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي، مساء اليوم الجمعة، رحيل المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، عن معسكر الفريق الحالي في مدينة مونتريال الكندية.

وقال النادي الملكي من خلال بيان رسمي نشر على الموقع الرسمي للنادي: "مدربنا زين الدين زيدان، يغيب عن المعسكر التحضيري للموسم الجديد المقام حاليا في مونتريال لأسباب شخصية".

وأضاف البيان: "حتى عودة زيدان، سيتولى المدرب المساعد دافيد بيتوني تدريبات الفريق".

وكان ريال مدريد قد وصل إلى مونتريال قبل عدة أيام، من أجل التحضير للموسم الجديد.

 

المصدر: وكالات 

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