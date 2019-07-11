شاهد.. هدف الجزائر في شباك "الأفيال" الإفوارية
Globallookpress
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تقدم المنتخب الجزائري على نظيره منتخب كوت ديفوار، في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، على ستاد السويس الجديد، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لأمم إفريقيا.
وأحرز الجزائري سفيان فيغولي هدف التقدم لمنتخب "محاربو الصحراء"، في الدقيقة 20، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
It's a Goooooollll Gooooooolllllllll— Talkoon TV (@Talkoontv) 11 июля 2019 г.
IVORY COAST 0 - 1 ALGERIA
😜🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
FOLLOW ME.. #AFCON2019#AFCON#CIVALGpic.twitter.com/bohHJMtPWu
وسيلتقي الفائز في هذه المباراة مع منتخب نيجيريا، الذي تغلب على نظيره الجنوب إفريقي (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء، على إستاد القاهرة الدولي.
المصدر: RT
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