تشكيلة الجزائر "محاربو الصحراء" الأساسية أمام "الأفيال"

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عامة والجزائرية خاصة، اليوم الخميس، صوب إستاد السويس الجديد، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين منتخبي الجزائر وكوت ديفوار، ضمن كأس إفريقيا.

وسيبدأ المنتخب الجزائري مباراته ضد نظيره الإيفواري، التي ستجمعهما، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت القاهرة، ضمن الدور ربع النهائي لأمم إفريقيا، بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: جمال الدين بلعمري – عيسى ماندي – يوسف عطال – رامي بن سبعيني

خط الوسط: عدلان قديورة – سفيان فيغولي – إسماعيل بن ناصر

خط الهجوم: رياض محرز – يوسف بلايلي – بغداد بونجاح.

وتأهل منتخب "محاربو الصحراء" بجدارة إلى دور الثمانية الكبار، إثر فوزه العريض على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة، وسيلتقي الفائز في هذه المباراة مع منتخب نيجيريا، الذي تغلب على نظيره الجنوب إفريقي (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء، على إستاد القاهرة الدولي.

المصدر: وكالات