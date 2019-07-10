"مصر 2019".. عشاق الكرة العربية على موعد اليوم مع مواجهتين "ساخنتين"

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عامة والعربية خاصة على أحر من جمر، اليوم الخميس، المباراتين الأخيرتين ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر.

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ويخوض المنتخبان العربيان الجزائري والتونسي، مساء اليوم، مباراتيهما في الدور ربع النهائي للبطولة.

وسيكون المنتخب الجزائري "محاربو الصحراء" على موعد مع نظيره كوت ديفوار "الأفيال"، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت القاهرة، على إستاد السويس الجديد، بمحافظة السويس.

وسيلتقي الفائز في هذه المباراة مع منتخب نيجيريا، الذي تغلب على نظيره الجنوب إفريقي (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما امس الأربعاء، على إستاد القاهرة الدولي

بينما سيواجه المنتخب التونسي "نسور قرطاج" منتخب مدغشقر، صاحب المفاجآت في أول مشاركة له في تاريخ نهائيات أمم إفريقيا، وذلك في تمام الساعة (21:00) بتوقيت القاهرة أيضا، على إستاد السلام في محافظة القاهرة.

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وسيكون الفائز في هذا اللقاء على موعد مع منتخب السنغال، الذي فاز بدوره على نظيره البنيني بهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت في إستاد الدفاع الجوي، بمحافظة القاهرة.

المصدر: RT