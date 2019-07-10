شاهد.. "أسود تيرانغا" تلتهم "السناجب" في مباراة تاريخية

أنهى منتخب السنغال مغامرات نظيره البنيني، وأطاح به من الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، بفوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد.

ويدين منتخب "أسود تيرانغا" بالفضل في انتصاره للاعبه، إدريسا غاي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، بحلول الدقيقة 70، من زمن اللقاء الذي جمعهما على إستاد الدفاع الجوي، بمحافظة القاهرة.

وسيكون منتخب السنغال، في الدور قبل النهائي للنسخة الـ 32 من بطولة القارة السمراء، على موعد مع الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي تونس ومدغشقر، غدا الخميس، على إستاد القاهرة الدولي.

ودخلت هذه المواجهة تاريخ بطلولة كأس أمم إفريقيا، حيث شهدت استخدام تقنية الفيديو في التحكيم "الفار"، للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية ألتي أطلقت النسخة الأولى منها عام 1957، وتم إلغاء عدة أهداف بواسطتها في هذا اللقاء بالذات.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" قبل أشهر من انطلاق البطولة الحالية، اعتماد تقنية "الفار"، بدءا من الدور ربع النهائي، من أجل التقليل من الأخطاء الفادحة والواضحة التي يرتكبها الحكام.

المصدر: RT