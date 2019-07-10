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"مصر 2019".. "النسور الخضراء" تفلت من مصيدة "الأولاد" (فيديو)

الرياضة

Globallookpress
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انتزع منتخب نيجيريا بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، من نظيره الجنوب إفريقي، إثر فوزه عليه بصعوبة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس.

وأحرز هدفي منتخب "النسور الخضراء" كل من اللاعبين، سامويل شوكويزي، ووليام إيكونغ، في الدقيقتين (27، و89) على الترتيب.

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بينما سجل الجنوب إفريقي بونغاني زونغو هدف منتخب "الأولاد – بافانا بافانا"، في الدقيقة 71، من زمن اللقاء الذي أقيم على إستاد القاهرة الدولي.

وسيكون منتخب نيجيريا، في الدور قبل النهائي للنسخة الـ 32 من بطولة القارة السمراء، على موعد مع الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي كوت ديفوار والجزائر، غدا الخميس، على إستاد السويس الجديد، بمحافظة السويس.

المصدر: RT

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