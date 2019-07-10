انتقد مدافع المنتخب المصري السابق، وائل جمعة، مشاركة لاعبين من منتخب "الفراعنة" في إعلان قبل خوض بطولة أمم إفريقيا 2019، بمصر ليتم عرضه في حالة الخسارة والخروج من البطولة.

وقال جمعة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قمه الفشل أن تحضر لفشل قبل بداية عملك.. عن لاعبي المنتخب الذين لا يستحقون قميص بلدنا الغالي".

قمه الفشل ان تحضر لفشل قبل بدايه عملك .....عن لاعبي المنتخب الذين لا يستحقون قميص بلدنا الغالي 🇪🇬 — Wael Gomaa (@WaelGomaa) 10 июля 2019 г.

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وانتشر مؤخرا فيديو مسرب لبعض من لاعبي المنتخب المصري ضمن حملة إعلانية تم تصويرها قبل انطلاق أمم إفريقيا، حيث اعتذروا للجماهير مسبقا عن الخسارة.

وخرج المنتخب المصري مبكرا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، على يد نظيره الجنوب إفريقي، إثر هزيمته أمامه بهدف وحيد.

المصدر: وكالات