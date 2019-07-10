 
مباشر

المصري وائل جمعة يعلق على الإعلان المسرب للاعبي بلاده

الرياضة

المصري وائل جمعة يعلق على الإعلان المسرب للاعبي بلاده
Globallookpress
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3ue

انتقد مدافع المنتخب المصري السابق، وائل جمعة، مشاركة لاعبين من منتخب "الفراعنة" في إعلان قبل خوض بطولة أمم إفريقيا 2019، بمصر ليتم عرضه في حالة الخسارة والخروج من البطولة.

وقال جمعة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قمه الفشل أن تحضر لفشل قبل بداية عملك.. عن لاعبي المنتخب الذين لا يستحقون قميص بلدنا الغالي".

إقرأ المزيد
شاهد.. إعلان جدلي لمنتخب
شاهد.. إعلان جدلي لمنتخب "الفراعنة" يثير الجماهير

وانتشر مؤخرا فيديو مسرب لبعض من لاعبي المنتخب المصري ضمن حملة إعلانية تم تصويرها قبل انطلاق أمم إفريقيا، حيث اعتذروا للجماهير مسبقا عن الخسارة.

وخرج المنتخب المصري مبكرا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، على يد نظيره الجنوب إفريقي، إثر هزيمته أمامه بهدف وحيد.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

استغلال جنسي إسباني.. هذا ما حصل مع أطفال في المغرب