تسريب تفاصيل فضيحة اعتذار لاعبي منتخب مصر.. وردود الأفعال

كشفت مصادر بالجهاز الإداري السابق لمنتخب مصر، أن إعلان اعتذار لاعبي المنتخب المصور لصالح إحدى شركات المياه الغازية، عن الخروج من بطولة أمم إفريقيا، صور بشكل استباقي قبل انطلاقها.

إقرأ المزيد

وظهر 6 لاعبين في مقدمتهم قائد منتخب "الفراعنة" أحمد المحمدي، ومعه الخماسي: أحمد حسن كوكا "كهربا"، ونبيل عماد دونغا، ومحمود علاء وطارق حامد، ومحمود حسن تريزيغيه، في إعلان لصالح شركة مياه غازية، يعتذرون فيه عن وداع بطولة الأمم الإفريقية، في شكل أغنية تقول كلماتها: "بصوا.. إحنا ممكن نديكوا حجج السنين.. وممكن نقول الحكام.. وأنتوا عارفين.. بس أسلم حاجة نعتذر.. آسفين"، الأمر الذي جدد حالة الغضب داخل الشارع المصري تجاه اللاعبين، واعتبره البعض استهتارا بمشاعرهم، ولم يراعي الحالة العامة لخروج الفراعنة المهين من البطولة المقامة في مصر.

وأوضحت المصادر أن الإعلان صُور قبل انطلاق البطولة ضمن حملة إعلانية متفق عليها مع اللاعبين، تضمنت 3 إعلانات، واحد منها بث قبل بداية الأمم الإفريقية بأيام قليلة، واثنان استباقيان، أحدهما في حالة الفوز بالبطولة والتتويج باللقب، وهو ما لم يكتب له النور، والآخر يتضمن الاعتذار في حالة الخروج المبكر أو الخسارة في الأدوار النهائية، والذي تم بثه.

وأضاف المصدر أن تلك الحملة الإعلانية مدفوعة الأجر، وإعلان الاعتذار جزء منها، وأشار إلى الديكور المتطابق في النسخ الثلاثة من الإعلان، فضلا عن مشاركة أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر، في الإعلان، والذي استبعد من مباراة الفراعنة الأخيرة بسبب الإصابة.

وسخر لاعب منتخب مصر سابقا، أحمد حسن، من لاعبي منتخب "الفراعنة" بسبب تصوير الإعلان.

وقال أحمد حسن في "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "بعد مشاهدتي لإعلان الاعتذار حابب أشكر كرييتف الإعلان أو صاحب الفكرة لأنه طلع عنده رؤية أكثر من أجيري وجهازه واتحاد الكرة".

بعد مشاهدتي لإعلان الإعتذار حابب أشكر كرييتف الإعلان او صاحب الفكره لأنه طلع عنده رؤية أكثر من أجيري وجهازه واتحاد الكرة — ahmed hassan (@AhmedHassan) 10. července 2019

إقرأ المزيد

كما انتقد مدافع المنتخب المصري السابق، وائل جمعة، لاعبي منتخب بلاده، من خلال "تغريدة" نشرها على صفحته في "تويتر"، قال فيها: "قمه الفشل أن تحضر لفشل قبل بداية عملك.. عن لاعبي المنتخب الذين لا يستحقون قميص بلدنا الغالي".

المصدر: وكالات