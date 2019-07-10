شاهد.. إعلان جدلي لمنتخب "الفراعنة" يثير الجماهير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه بعض لاعبي منتخب "الفراعنة"، وهم يقدمون اعتذارا عن خروجهم المبكر من دور الـ16 في البطولة الإفريقية في مصر.

وعلى الرغم من أن الفيديو يحاول فيه اللاعبون وهم محمود علاء، محمود تريزيغيه، طارق حامد، نبيل دونغا، وأحمد حسن كوكا الاعتذار للجمهور عن الخروج المخيب لآمال الجماهير المصرية، إلا أن الفيديو لم يلق ردود فعل إيجابية لدى الجمهور.

ورأى البعض أن الاعتذار عبر إعلان تجاري تابع لإحدى شركات المشروبات الغازية أمر غير صادق، كما لا يظهر الفيديو حزن اللاعبين.

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وقارن المغردون بمشاهد أخرى للاعبي منتخبات خرجت من البطولة، أبرزهم مبارك واكاسو لاعب منتخب غانا، الذي انهار بالبكاء في المؤتمر الصحفي، على الرغم من حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي ابتسمت في نهايتها للمنتخب التونسي.

وودع منتخب أصحاب الأرض المنافسات بالخسارة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 بهدف نظيف السبت الماضي.

المصدر: "يوتيوب"