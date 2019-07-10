رد داني ألفيس قائد منتخب البرازيل، المتوج مؤخرا بلقب بطولة "كوبا أمريكا 2019"، على تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي اتهم فيها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بالفساد.

وقال المدافع البرازيلي في تصريح أدلى به لإحدى القنوات المحلية: "ليس معنى أن ميسي صديقي أن يكون بمنأى عن الانتقاد أو الهجوم، ولذلك أقول إنني غير متفق تماما معه".

Dani Alves puts his friendship with Leo Messi aside. pic.twitter.com/t9vvvEro7e — B/R Football (@brfootball) 9 июля 2019 г.

وتابع ألفيس: "أول خطأ اقترفه ميسي هو عدم احترامه للاتحاد البرازيلي من وجهة نظري، وثاني خطأ قام به هو أنه لم يحترم كما يجب الكثير من المحترفين الذين بذلوا كل ما بوسعهم للمجيء إلى هنا من أجل تحقيق حلمهم".

واختتم ألفيس، الذي لا يرتبط حاليا بأي فريق، حديثه قائلا: "أنا من هذا النوع من الأصدقاء الذي لا يتفوه إلا بالحقيقة مجردة كما هي، وأظن أن ميسي أخطأ حين أطلق مثل هذه التصريحات الحادة".

إقرأ المزيد

وكان ميسي قد انتقد بشدة طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الأرجنتين والبرازيل (0-2) في نصف نهائي "كوبا أمريكا"، قبل أن يخرج بتصريحات غاضبة بعد مباراة الميدالية البرونزية للبطولة (جمعت بين الأرجنتين وتشيلي وطرد منها ميسي)، واتهم فيها اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية والاتحاد البرازيلي للعبة، بالفساد، وأنه تم استهدافه بسبب تصريحاته التي انتقد فيها أداء حكام البطولة عقب الخسارة ضد البرازيل.

وتوج المنتخب البرازيلي بلقب "كوبا أمريكا 2019"، التي أقيمت على أرضه عقب فوزه على منتخب بيرو بثلاثة أهداف لهدف واحد، بينما اكتفى رفاق ميسي بالمركز الثالث ونالوا الميدالية البرونزية.

المصدر: وكالات