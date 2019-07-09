كشف الناقد الرياضي المصري أحمد جلال، عن معاناة نجم منتخب "الفراعنة" محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي من الإصابة بمرض مناعي في الدم حسب قوله.

وقال جلال في مداخلة مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "حصلت على تقارير تفيد بإصابة صلاح بمرض مناعي يتسبب في نقص كرات الدم البيضاء في الدم قبل نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "صلاح واصل علاجه داخل معسكر منتخب مصر قبل بطولة الأمم الإفريقية".

يذكر أن منتخب مصر خرج من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة على أرضه، بعد الخسارة المفاجئة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

المصدر: وسائل إعلام مصرية