اقترب فريق ليفربول، من التعاقد مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هارفي إيليوت، جناح فولهام الهابط للدرجة الأولى الموسم الماضي.

وكشفت تقارير إنجليزية، اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من اقتراب برشلونة من التعاقد مع هارفي إيليوت، إلا أن ليفربول دخل بطريقة مفاجئة على طريق المفاوضات مع اللاعب، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

Everything you need to know about Liverpool target Harvey Elliott https://t.co/60Z3Vlsrchpic.twitter.com/LxqnW17JsU — Mirror Football (@MirrorFootball) 8 июля 2019 г.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الإنجليزي أصبح قريبا جدا من التوقيع مع نجم فريق فولهام الهابط إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيون شيب".

ورفض إيليوت مؤخرا عرضا جديدا من فولهام لتجديد عقده، ما يعني أنه أصبح لاعبا حرا، بإمكانه الانتقال بالمجان هذا الصيف.

وأوضحت التقارير أن نجم منتخب إنجلترا للناشئين يستطيع اللعب على الجناحين، ولكنه يفضل الجهة اليمنى، ما يعني أنه قد يكون بديلا متاحا للنجم المصري محمد صلاح.

Harvey Elliott, Premier League 18/19.



2 appearances aged 16yo. pic.twitter.com/uoKynaH0RA — 🔴 The Red Debate 🎙 (@TheRedDebate) 2 июля 2019 г.

وأصبح هارفي إيليوت أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما شارك مع فولهام في إحدى مباريات الدوري في مايو الماضي، في عمر 16 عاما و30 يوما فقط.

المصدر: وكالات