فونيني يعتذر عن تمنيه بـ"انفجار قنبلة" في ويمبلدون

اعتذر الإيطالي فابيو فونيني الأحد بعد تصريحاته الغاضبة في الملعب عندما قال: "أتمنى أن تنفجر قنبلة في هذا النادي" بعد خسارته أمام الأمريكي ساندجرين في الدور الثالث لبطولة ويمبلدون.

ويرجح أن يتم تغريم فونيني من مسؤولي بطولة ويمبلدون للتنس، وربما يواجه عقوبة الغياب عن بطولتين للجائزة الكبرى (غراند سلام) بسبب سلوكه السيء سابقا.

وخسر فونيني أمام الأمريكي تينيز ساندجرين 4-6 و6-7 (12-14) و3-6 أمس السبت في الدور الثالث من البطولة.

وكان فونيني (32 عاما) محبطا بشكل واضح عندما أطلق تصريحاته باللغة الإيطالية وانتشرت الدماء على يده بعد إلقائه مضربه على الأرض.

وقال فونيني في اعتذاره: "حدث شيئ ما في الملعب.. إذا شعر أي شخص بالإهانة، فأنا أعتذر، لا مشكلة".

وأضاف: "في أغلب الأوقات عندما تكون في الملعب، تكون محبطا.. بالتأكيد لم أكن سعيدا بشأن أدائي لأنني كنت أعلم أن هناك الكثير سأفوز به في هذه الحالة، لأنني أعتقد أن فرصتي كانت جيدة للفوز".

وفي بطولة أمريكا المفتوحة عام 2017، غرم فونيني 96 ألف دولار على إساءة لفظية وجهها لحكمة بسبب كراهيته للنساء.

ويرجح أن توقع عقوبة الغرامة على آخر تصرف له وفقا لقواعد ويمبلدون الصارمة.

المصدر: وكالات