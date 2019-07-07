أحلام مستغانمي تشجيعا للجزائر: "جيبوها يا الأولاد جيبوها!"

قبل ساعات قليلة من موقعة الجزائر- غينيا ضمن منافسات الدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم نشرت الكاتبة الجزائرية الكبيرة أحلام مستغانمي تغريدة لافتة تشجيعا لفريق بلادها.

وأرفقت الكاتبة بالتغريدة صورة لحفيدها بزي المنتخب الوطني وقد التحف علم الجزائر.

وكتبت مستغانمي تقول: ترددت في نشر صور حفيدي الله يحميه.. منذ البارحة نعيش حالة استنفار في البيت، أعلنها مالك الذي نام واستيقظ مرتديا زي الفريق الجزائريّ، في انتظار مباراة اليوم الذي تلعب فيه الجزائر ضد غينيا. كيف يولد الذكور بهذا الهوس الكرويّ ؟! كلّنا انتظار.. "جيبوها يا الاولاد جيبوها!"

ترددت في نشر صور حفيدي الله يحميه .منذ البارحة نعيش حالة استنفار في البيت ، أعلنها مالك الذي نام واستيقظ مرتديا زي الفريق الجزائريّ ،في انتظار مباراة اليوم الذي تلعب فيه الجزائر ضد غينيا .

كيف يولد الذكور بهذا الهوس الكرويّ ؟!

كلّنا انتظار

" جيبوها يا الاولاد جيبوها "🇩🇿💪 pic.twitter.com/jpHQjdzGzO — أحلام مستغانمي (@AhlamMostghanmi) 7 июля 2019 г.

وتعلق الجماهير المغاربية والعربية آمالا كبيرة على المنتخب الجزائري، بعد أن ودع منتخبا المغرب ومصر "البلد المضيف" البطولة من ثمن النهائي.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره الغيني هذا المساء لانتزاع ورقة التأهل لربع النهائي. خاصة بعد أن ظهر "الخضر" في الدور الأول بوجه جيد، مكنهم من الفوز في المباريات الثلاث والحصول على 9 نقاط.

المصدر: RT