استقالات بالجملة داخل اتحاد الكرة المصري وإقالة جماعية للجهاز الفني

أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة استقالته وإقالة الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة بعد خروجه المفاجئ من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا.

وقال أبو ريدة الذي يتولى رئاسة الاتحاد منذ أغسطس 2016 على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل".

وأكد أن الجهاز الفني والإداري مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنه رغم تلبية كافة مطالبه.

أبو ريدة يقيل الجهاز الفني ويتقدم باستقالته



أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا . pic.twitter.com/jUfNvdCMfD — Egypt National Football Team (@Pharaohs) July 6, 2019

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وأكد الاتحاد المصري أن أبو ريدة، الذي يشغل أيضا عضوية مجلس الاتحاد الدولي (فيفا)، واللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة التي تستضيفها مصر.

وأثارت الخسارة المصرية انتقادات واسعة من المعلقين، وصدمة وحزن المشجعين الحاضرين في الملعب، الذين قام العديد منهم بالتصفيق للاعبي منتخب "بافانا بافانا" لدى خروجهم من الملعب.

وخرج المنتخب بشكل مفاجئ من البطولة التي يستضيفها على أرضه، بسقوطه 0-1 السبت على إستاد القاهرة الدولي أمام نحو 75 ألف متفرج، في مواجهة جنوب إفريقيا التي سجلت هدف الفوز قبل خمس دقائق فقط من نهاية المباراة.

المصدر: "أ ف ب"