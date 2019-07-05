رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل أحد نجومه
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رحيل ظهيره الأيسر سيرجيو ريغيلون عن صفوف الفريق الملكي في الصيف الجاري.
وذكر الموقع الرسمي للنادي الملكي بأن الريال اتفق مع إشبيلية على إعارة ريغيلون حتى نهاية الموسم المقبل.
Comunicado Oficial: Reguilón.#RealMadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 5 July 2019
وحسب المواقع الإسبانية، فإن ريال مدريد لم يضع خيار الشراء في عقد ريغيلون مع إشبيلية لرغبة "الميرينغي" في استعادته في صيف 2020.
🆕 Nouveau transfert🔝— Sevilla FC (@SevillaFC_FRA) 5 July 2019
Bienvenue , @sergio_regui! 💪#vamosmiSevilla#WeareSevillapic.twitter.com/uOXOv54lE0
من جهته، رحب إشبيلية بلاعبه الجديد وكتب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صفقة جديدة، مرحبا بك سيرجو ريغيلون".
المصدر: وكالات