نجم ريال مدريد يطلب مغادرة النادي الملكي
ذكرت العديد من التقارير الإسبانية، أن اللاعب البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد يستعد لترك ناديه هذا الصيف، حيث يشعر بأن هذا هو الوقت المناسب لإنهاء تجربته مع الفريق الملكي.
وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مارسيلو طلب من مسؤولي ريال مدريد، السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على الرغم من عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى منصب المدير الفني للفريق، ووعده له بالبقاء واللعب أساسيا.
#RealMadrid ⚪ | Marcelo tiene ofertas... ¡y pide salir del Real Madrid! 💣💥 https://t.co/pbgyUxYlKPpic.twitter.com/aE8kfMQ5Zo— Diario SPORT (@sport) July 3, 2019
وتشير التقارير إلى أن مارسيلو يمتلك عروضا من أندية باريس سان جيرمان وأرسنال وميلان ويوفنتوس، حيث يسعى لتوقيع عقد طويل الأجل مع ناد جديد.
ويجري اللاعب البرازيلي، محادثات مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، خلال الفترة الحالية، من أجل إنهاء هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.
وتعرض مارسيلو لانتقادات شديدة خلال الموسم الماضي بسبب تواضع مستواه، وفقد مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح زميله سيرجو ريغيلون.
المصدر: وكالات