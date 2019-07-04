حرمان نجم ريال مدريد من القيادة في البرازيل

تعرض مارسيلو، ظهير ريال مدريد الإسباني، للإيقاف في البرازيل بسبب رفضه الخضوع لتحليل الكحول أثناء القيادة.

وذكرت صحيفة "أو غلوبو" أن مارسيلو تعرض للإيقاف والحرمان من القيادة لمدة عام في البرازيل بسبب انتهاء صلاحية رخصة القيادة.

كما دفع اللاعب غرامة وقدرها 600 يورو بسبب رفضه الخضوع لاختبار الكشف عن الكحول في الدم.

ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى التي يتعرض فيها مارسيلو للإيقاف، إذ سبق وواجه الأمر ذاته في مدريد عام 2013 ودفع غرامة قدرها 6 آلاف يورو.

Selon 'Sport' Marcelo demande au Real Madrid de le laisser partir. pic.twitter.com/QGm0KiJ9RF — InfoFootLiga (@InfoFootLiga) July 4, 2019

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ولم ينضم مارسيلو لقائمة منتخب بلاده "راقصي السامبا" الذي نجح بالوصول إلى نهائي مسابقة "كوبا أمريكا" لأسباب فنية، ولكنه يتواجد في وطنه لقضاء العطلة.

المصدر: وكالات