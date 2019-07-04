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رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم نجم "الشياطين الحمر"

الرياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم نجم
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع النجم الإسباني أندير هيريرا لمدة خمس سنوات في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر سان جيرمان عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهيريرا يحمل القميص الجديد ذا الرقم 21 الذي سيرتديه مع النادي الباريسي.

وقال هيريرا البالغ 29 عاما بعد توقيعه عقود انضمامه رسميا: "نادي باريس سان جيرمان هو الأكبر في فرنسا، يستمر في التقدم ويلعب للفوز بجميع الألقاب الممكنة، الانضمام إلى هذا النادي هو شعور رائع. أحب باريس أجمل مدينة في العالم.

المصدر: وكالات

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