رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم نجم "الشياطين الحمر"

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع النجم الإسباني أندير هيريرا لمدة خمس سنوات في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر سان جيرمان عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهيريرا يحمل القميص الجديد ذا الرقم 21 الذي سيرتديه مع النادي الباريسي.

🆕✍️🔥 #WelcomeAnder



Paris Saint-Germain is thrilled to announce the arrival of @AnderHerrera 🔝



The Spanish midfielder has signed a 5⃣-year deal with the club that runs through June 30 2⃣0⃣2⃣4⃣!



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🔴🔵 #ICICESTPARISpic.twitter.com/tCfN9CXa4y — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 4, 2019

وقال هيريرا البالغ 29 عاما بعد توقيعه عقود انضمامه رسميا: "نادي باريس سان جيرمان هو الأكبر في فرنسا، يستمر في التقدم ويلعب للفوز بجميع الألقاب الممكنة، الانضمام إلى هذا النادي هو شعور رائع. أحب باريس أجمل مدينة في العالم.

المصدر: وكالات