تغريم لاعب تنس 50 ألف يورو بسبب ثاني أسرع خسارة!

أعلن المشرفون على بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، تغريم الأسترالي برنارد توميتش قرابة 50 ألف يورو، لتعرضه لثاني أسرع خسارة في البطولة.

واندهشت الجماهير من خسارة توميتش المصنف 96 عالميا في مباراة يوم الثلاثاء 6-2 و6-1 و6-4 أمام الفرنسي جو ويلفريد تسونغا في 58 دقيقة فقط بعد أداء وصف بـ "بالمحرج" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر نادي عموم إنجلترا بيانا جاء فيه: "رأى الحكم أن أداء برنارد توميتش في مباراته في الدور الأول أمام جو ويلفريد تسونغا لم يصل لمستوى المعايير الاحترافية".

وتابع: "لذلك غرم الحد الأقصى البالغ 45 ألف جنيه إسترليني، (50 ألف يورو) وسيخصم من جائزته المالية".

Bernard Tomic has been fined 45,000 pounds ($56,500) for not meeting "the required professional standards" in his first-round loss at Wimbledon.https://t.co/AOFHQLYv27 — TENNIS.com (@Tennis) July 4, 2019

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وبإمكان توميتش البالغ 26 عاما أن يستأنف القرار أمام مدير مجلس إدارة بطولات الغراند سلام الذي يشرف على البطولات الأربع الكبرى.

وشن توميتش حملة على منظمي بطولة ويمبلدون سابقا، وغرم قبل سنتين بعد إقراره بتعمد الإصابة وعبر عن ملله خلال خسارته ضد الألماني ميشا زفيريف، كما تخلت شركة "هيد" لتجهيزات المضارب عن رعايته.

المصدر: وكالات