بطولة ويمبلدون.. دجوكوفيتش بسهولة إلى الدور الثالث

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب الأربعاء، الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، بفوزه السهل على الأمريكي دينيس كودلا بثلاث مجموعات نظيفة.

وتمكن دجوكوفيتش من إنهاء اللقاء لمصلحته بنتيجة 6-3 و6-3 و6-2، واحتاج الصربي الساعي إلى إحراز لقبه الخامس في ويمبلدون والسادس عشر الكبير في مسيرته، إلى ساعة و32 دقيقة لبلوغ الدور الثالث للمرة الـ11 تواليا والرابعة عشرة في مسيرته من أصل 15 مشاركة له في ويمبلدون التي أحرز لقبها أربع مرات أعوام 2011 و2014 و2015 و2018 وحل فيها وصيفا عام 2013.

Another day of 🤯 tennis in the books 📚



Which match caught your attention?#Wimbledonpic.twitter.com/gdscux6g9I — ATP Tour (@ATP_Tour) July 3, 2019

ولم ينته مشوار دجوكوفيتش عند الدور الثاني لهذه البطولة سوى مرة واحدة عام 2008 حين خرج على يد الروسي مارات سافين، وسيلتقي الصربي في الدور المقبل البولندي هوبرت هوركاس الذي تخطى الأرجنتيني ليوناردو ماير بعد مباراة ماراثونية استغرقت ساعتين و55 دقيقة بنتيجة 6-7 (4-7) و6-1 و7-6 (9-7) و6-3.

المصدر: أ ف ب