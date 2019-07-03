أتلتيكو مدريد يضم البرتغالي جواو فيليكس في صفقة قياسية

أنهى أتلتيكو مدريد الأربعاء، إجراءات ضم لاعب بنفيكا جواو فيليكس، مقابل 126 مليون يورو، وفقا لما أعلنه النادي البرتغالي، وظهر اللاعب في مقطع فيديو للنادي الإسباني.

وبعد الاتفاق على جميع البنود مع فيليكس في مدريد، اضطر أتلتيكو للانتظار لحين إنهاء المفاوضات مع بنفيكا الذي سيحصل على 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

📝 | Agreement with @slbenfica_en over the transfer of @JoaoFelix70.



🇵🇹 The Portuguese forward has signed a seven-year contract with our club 🙌



🔴⚪ Welcome to the Atleti Family! 🔴⚪

👉 https://t.co/VtKnmyhkM1#AúpaAtleti#PureTalent#WelcomeJoãoFélixpic.twitter.com/7H5U7bmatE — Atlético de Madrid (@atletienglish) July 3, 2019

وتألق فيليكس (19 عاما) في مستهل مشواره هذا الموسم مع الفريق الأول لـ "النسور" بسجل إجمالي بلغ 20 هدفا في 43 مباراة، منها 15 في الدوري المحلي، ليقود فريقه للتتويج باللقب ويحتل المركز الرابع في جدول هدافي البطولة.

ولفت جواو فيليكس الذي سيرتدي القميص رقم (7) مع "الأتلتي"، أنظار كبار أندية أوروبا الموسم الماضي، من بينها مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

المصدر: وكالات