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غينيا تهزم بوروندي وتنتظر مصيرها في كأس إفريقيا 2019

الرياضة

غينيا تهزم بوروندي وتنتظر مصيرها في كأس إفريقيا 2019
Reuters
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أنجز المنتخب الغيني مهمته في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بفوزه على بوروندي (2-0)، ولم يتبق له سوى انتظار مصيره في البطولة.

وأحرز المهاجم الغيني محمد ياتارا هدفي بلاده، في الدقيقتين (25، و52)، من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، على ملعب السلام بالقاهرة.

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ولعب منتخب بوروندي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13 بعد طرد مدافعه كريستوف ندوواروغيرا.

ورفع منتخب غينيا رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الثالث، في المجموعة الثانية، ولديه فرصة التأهل إلى الدور المقبل للبطولة، في حال أصبح من بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

بينما أصبح منتخب بوروندي أول فريق يودع البطولة رسميا.

المصدر: وكالات 

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