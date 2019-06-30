مفاجأة مدوية في الجولة الثالثة لـ "مصر 2019"

فجر منتخب مدغشقر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره النيجيري (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، والتأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وأحرز هدفي مدغشقر كل من اللاعبين، لالينا نومينغانهاري، وكاروليس أندريا ماستينور، في الدقيقتين (13، و53) من زمن اللقاء الذي جمعهما، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وتأهل منتخب مدغشقر، المشارك لأول مرة في نهائيات البطولة القارية، إلى دور الـ 16 للبطولة، وذلك بعد أن حقق انتصاره الثاني على التوالي مقابل تعادل واحد، ويتربع على صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وسيواجه صاحب المركز الثالث في إحدى المجموعات (الأولى، أو الثالثة أو الرابعة).

بينما تراجع منتخب نيجيريا إلى مركز الوصافة، برصيد 6 نقاط، وسيلعب مع ثاني المجموعة السادسة، الذي يشغله منتخب غانا برصيد نقطتين، قبل منافسات الجولة الثالثة الأخيرة، ويتصدرها (المجموعة السادسة) منتخب الكاميرون، حامل اللقب، برصيد 4 نقاط.

المصدر: وكالات