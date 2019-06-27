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شاهد.. لاعب يهدر "بغرابة" فرصة ذهبية للتسجيل في كأس إفريقيا

الرياضة

شاهد.. لاعب يهدر
Globallookpress
من مباراة زيمبابوي ومصر
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يحتاج اللاعب أحيانا إلى موهبة "خاصة" لإهدار فرصة هدف محقق، وذلك كما فعل قائد منتخب زيمبابوي، كنوليدج موسونا، في مباراة بلاده أمام أوغندا، ضمن الجولة الثانية لكأس إفريقيا 2019.

وتلقى "الموهبة" كنوليدج موسونا كرة عرضية، وهو على أبواب المرمى الخالي، ولكنه بدلا من ايداع الكرة في الشباك بسهولة، اختار القيام بما هو أصعب، وهو إهدار الفرصة "بمهارة عالية"، فقد نجح في إصابة العارضة من مسافة تقل عن ستة أمتار، مفوتا على منتخبه بذلك فرصة تسجيل هدف التقدم الثاني في اللقاء.

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وتعادل منتخب زمبابوي مع أوغندا (1-1)، أمس الأربعاء، ليكتفي بنقطة وحيدة ويبقى في المركز الثالث، بينما يتصدر منتخب مصر قائمة المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، حيث ضمن تأهله مبكرا إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، ويليه نظيره الأوغندي في المرتبة الثانية برصيد أربع نقاط، بينما يقبع منتخب الكونغو الديمقراطية، في المركز الرابع والأخير من دون نقاط.

المصدر: وكالات

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