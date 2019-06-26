أوغندا تتقدم على مصر بفارق نقطة (فيديو)

تعادل منتخب أوغندا مع زمبابوي (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن النسخة الـ 32 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "مصر 2019".

وضع الأوغندي المهاجم إيمانويل أوكوي منتخب بلاده في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة 12 من انطلاق صافرة البداية. ورد الزمبابوي خامـا بيليات بهدف التعادل، قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول للمباراة، التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

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وانفرد منتخب أوغندا بصدارة المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، مبتعدا بفارق نقط عن نظيره المصري، الذي يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء أيضا، وذلك في تمام الساعة (22:00) بتوقيت القاهرة و(23:00) بتوقيت موسكو.

بينما تحتل زمبابوي المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، ومن ثم الكونغو الديمقراطية، في المرتبة الرابعة والأخيرة من دون نقاط، حتى الآن.

المصدر: وكالات