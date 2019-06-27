علق لاعب كرة القدم المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على "فضيحة" مواطنه عمرو وردة الذي اتهمته فتاة مكسيكية بالتحرش بها.

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وقال صلاح اليوم الخميس في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام.لا، تعني لا".

وأضاف: "هذه الأمور مقدسة، ويجب أن تبقى كذلك. أعتقد أيضا أن العديد ممن يرتكبون الأخطاء قادرون على التحسن نحو الأفضل، ولا يجب أن يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، وهذه هي الطريقة الأسهل".

وتابع: "علينا أن نؤمن بالفرص الثانية.. نحتاج إلى الإرشاد والتثقيف. النبذ ليس هو الحل".

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out. — Mohamed Salah (@MoSalah) 26 juin 2019

وفي وقت سابق، نشر حساب عارضة الأزياء المكسيكية ،جيوفانا فال، على "تويتر" فيديو فاضحا للاعب منتخب مصر عمرو وردة، ومحادثات "واتس آب" مادتها خلوة جنسية بينهما، مما أثار جدلا واسعا.

We need to believe in second chances... we need to guide and educate. Shunning is not the answer. — Mohamed Salah (@MoSalah) 26 juin 2019

ودفع ذلك الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء لاستبعاد لاعب "أتروميتوس اليوناني" البالغ من العمر 25 عاما، مدى الحياة من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه و"ضلوعه في حوادث لا أخلاقية".

المصدر: RT