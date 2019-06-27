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صلاح يعلق على "فضيحة" وردة

الرياضة

صلاح يعلق على
Reuters
عمر وردة ومحمد صلاح
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علق لاعب كرة القدم المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على "فضيحة" مواطنه عمرو وردة الذي اتهمته فتاة مكسيكية بالتحرش بها.

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وقال صلاح اليوم الخميس في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام.لا، تعني لا".

وأضاف: "هذه الأمور مقدسة، ويجب أن تبقى كذلك. أعتقد أيضا أن العديد ممن يرتكبون الأخطاء قادرون على التحسن نحو الأفضل، ولا يجب أن يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، وهذه هي الطريقة الأسهل".

وتابع: "علينا أن نؤمن بالفرص الثانية.. نحتاج إلى الإرشاد والتثقيف. النبذ ليس هو الحل".

وفي وقت سابق، نشر حساب عارضة الأزياء المكسيكية ،جيوفانا فال، على "تويتر" فيديو فاضحا للاعب منتخب مصر عمرو وردة، ومحادثات "واتس آب" مادتها خلوة جنسية بينهما، مما أثار جدلا واسعا.

ودفع ذلك الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء لاستبعاد لاعب "أتروميتوس اليوناني" البالغ من العمر 25 عاما، مدى الحياة من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه و"ضلوعه في حوادث لا أخلاقية".

المصدر: RT

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