وجهت عارضة الأزياء المكسيكية "جيوفانا فال" رسالة إلى منتقديها بسبب نشرها الفيديو المخل، الذي تسبب باستبعاد المصري عمرو وردة من منتخب بلاده.

وكتبت عارضة الأزياء، على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها لا تفهم أسباب هذه الانتقادات.

وأضافت جيوفانا: "لا أفهم الأشخاص الذين يقولون إنني دمرت حياة عمرو وردة، عذرا، لكنني لا أتحرش جنسيا بالعديد من النساء".

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد عمرو وردة من المنتخب ظهر اليوم، الأربعاء، وذلك قبل ساعات من مباراته ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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ونشر حساب منسوب لفتاة مكسيكية على "تويتر" فيديو فاضحا للاعب منتخب مصر عمرو وردة، ومحادثات "واتس آب" جنسية بينهما.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فإن هذه المحادثات تسببت بشكل كبير في استبعاد اللاعب من منتخب مصر، بعد الفضيحة المتعلقة بعارضة الأزياء التي تدعى ميريهان.

المصدر: "masrawy.com"