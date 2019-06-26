نشر حساب منسوب لفتاة مكسيكية على "تويتر" فيديو فاضحا للاعب منتخب مصر عمرو وردة، ومحادثات "واتس آب" مادتها خلوة جنسية بينهما.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فإن هذه المحادثات تسببت بشكل كبير في استبعاد اللاعب من منتخب مصر، بعد الفضيحة المتعلقة بعارضة الأزياء التي تدعى ميريهان.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، يقوم جهاز المنتخب الوطني حاليا بالتحقيق في الواقعة، حيث تم اتخاذ القرار الحاسم والصارم باستبعاد اللاعب للحفاظ على تركيز اللاعبين في معسكر المنتخب.

وكانت عارضة أزياء قد اتهمت عمرو وردة بمحاولة التحرش بها عقب مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا قبل أن تكشف الفتاة المكسيكية عن واقعة جديدة اليوم جزمت بأنها حدث قديم.

المصدر: القاهرة 24 + "تويتر"