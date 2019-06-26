المكسيكية "غريمة" عمرو وردة تشكر مدرب منتخب مصر

شكرت عارضة الأزياء المكسيكية "جيوفانا فال" مواطنها خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المصري، بعد استبعاد اللاعب عمرو وردة من منتخب بلاده.

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وقالت جيوفانا، التي نشرت الفيديو المخل الذي تسبب في استبعاد عمرو وردة من منتخب الفراعنة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خافيير أغيري شكرا، لأنك لم تخذلني".

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد عمرو وردة من المنتخب ظهر اليوم، الأربعاء، وذلك قبل ساعات من مباراته ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المصدر: وكالات