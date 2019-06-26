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المكسيكية "غريمة" عمرو وردة تشكر مدرب منتخب مصر

الرياضة

المكسيكية
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شكرت عارضة الأزياء المكسيكية "جيوفانا فال" مواطنها خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المصري، بعد استبعاد اللاعب عمرو وردة من منتخب بلاده.

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الفتاة المكسيكية تعلق على استبعاد المصري عمرو وردة من منتخب بلاده

وقالت جيوفانا، التي نشرت الفيديو المخل الذي تسبب في استبعاد عمرو وردة من منتخب الفراعنة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خافيير أغيري شكرا، لأنك لم تخذلني".

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد عمرو وردة من المنتخب ظهر اليوم، الأربعاء، وذلك قبل ساعات من مباراته ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المصدر: وكالات 

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