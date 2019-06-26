سلطت عدد من الصحف العالمية الضوء على استبعاد لاعب فريق "أتروميتوس" اليوناني، عمرو وردة، من معسكر الفراعنة المشارك حاليا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وأولت الصحافة اليونانية اهتماما خاصا بخبر استبعاد عمرو وردة باعتباره يلعب في صفوف فريق "أتروميتوس" اليوناني.

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وكتبت صحيفة "سبورت 24" اليونانية: "وأخيرا.. استبعاد وردة من معسكر منتخب مصر"، واصفة الواقعة بالفضيحة، مشيرة إلى ما حدث منذ عدة أيام مع فتاة "السوشيال ميديا" التي اتهمت اللاعب بمضايقتها بعدة رسائل.

وأوضحت "سبورت 24" أن حالة من الغضب سيطرت على الجماهير المصرية بسبب ما بدر من اللاعب حول الواقعة، لافتة إلى أنه قد حان الوقت ليتحمل وردة عواقب أخطائه ويدفع ثمنها حتى لو كان غاليا.

كما علقت صحيفة "سبورت تايم" اليونانية بدورها على استبعاد وردة من قائمة الفراعنة، وكتبت: "استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. حان الوقت ليدفع الثمن"، وأضافت الصحيفة: "من الشر إلى الأسوأ.. عمرو وردة قبل بضعة أيام تبين أن اسمه متورط في فضيحة أخلاقية والآن حان الوقت ليدفع ثمن ذلك".

وكتب موقع "altsantiri" اليوناني: "عمرو وردة يغادر منتخب مصر بعد فضيحة جنسية.. مرة أخرى عمرو وردة يتصرف دون التفكير في العواقب".

وأوضح الموقع: "تم اتخاذ القرار من قبل اتحاد الكرة القدم في مصر، بتورط لاعب أتروميتوس في فضيحة أخلاقية قبل بضعة أيام".

المصدر: "مصراوي"