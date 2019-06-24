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مدرب الجزائر يرفض المقارنة بين محرز وصلاح

الرياضة

مدرب الجزائر يرفض المقارنة بين محرز وصلاح
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رفض مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، المقارنة بين نجم فريقه رياض محرز وقائد المنتخب المصري محمد صلاح، بعد ظهورهما خلال أولى جولات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.

وردا على سؤال حول تأثير كل منهما على فريقه، قال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة موجها الكلام للصحفي الذي سأله: "أنت من عقد هذه المقارنة، بغداد أيضا سجل.. إنها لعبة جماعية، ما سيفقد رياض تركيزه هو الحديث عنه بهذه الكثرة".

وتشهد وسائل التواصل الاجتماعي جدلا مستمرا حول محرز، أفضل لاعب إفريقي في 2016، وصلاح، أفضل لاعب إفريقي لعامي 2017 و2018، ودائما ما تعقد الجماهير مقارنات بينهما.

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وقاد جناح مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر لبداية مبشرة لمشواره في كأس الأمم الإفريقية، أمس الأحد، بالفوز 2-0 على كينيا في المجموعة الثالثة، وتسجيله الهدف الثاني بعد أن افتتح المهاجم بغداد بونجاح التسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 34.

ويتشارك محاربو الصحراء حاليا صدارة المجموعة الثالثة مع المنتخب السنغالي، والذي كان بدوره قد انتصر بنتيجة 2-0 على نظيره التنزاني.

المصدر: وكالات

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