أمم إفريقيا.. الجزائر تستهل مشوارها بالفوز على كينيا

استهل المنتخب الجزائري مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بفوزه على نظيره الكيني 2-0، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وأنهى "الخضر" المهمة منذ الشوط الأول بفضل ثنائية، بغداد بونجاح في (د.34 من ركلة جزاء) ورياض محرز في (د.43).

وحصد المنتخب الجزائري، أول 3 نقاط له بالمجموعة ليتقاسم الصدارة مع نظيره السنغالي، الذي تغلب على منتخب تنزانيا بالنتيجة ذاتها في وقت سابق اليوم.

المصدر: وكالات