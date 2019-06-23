أمم إفريقيا.. الجزائر تستهل مشوارها بالفوز على كينيا
Globallookpress
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استهل المنتخب الجزائري مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بفوزه على نظيره الكيني 2-0، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وأنهى "الخضر" المهمة منذ الشوط الأول بفضل ثنائية، بغداد بونجاح في (د.34 من ركلة جزاء) ورياض محرز في (د.43).
الجزائر 2 × 0 كينيا | أهداف اللقاء " 🎥 || امم افريقيا 2019#الجزائر_كينيا#قطر_الارجنتينpic.twitter.com/IMXm74Upiv— كوكب القاعة (@ALGAH_PLANET) 23 июня 2019 г.
وحصد المنتخب الجزائري، أول 3 نقاط له بالمجموعة ليتقاسم الصدارة مع نظيره السنغالي، الذي تغلب على منتخب تنزانيا بالنتيجة ذاتها في وقت سابق اليوم.
المصدر: وكالات
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