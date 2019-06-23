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ساري يحل ضيفا على يخت رونالدو لتحويله إلى "CR9"

الرياضة

ساري يحل ضيفا على يخت رونالدو لتحويله إلى
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اجتمع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو في يخته الخاص أثناء قضاء الأخير عطلته الصيفية على شواطئ "الريفيرا الفرنسية" لمناقشة دوره الجديد في الفريق.

ويقضي رونالدو معظم الوقت على متن اليخت الذي يملكه ويظل في حالة إبحار دائم بين الدول المطلة على البحر المتوسط، وقد استضاف مدربه الجديد ساري للاجتماع معه أثناء الجولة البحرية.

وكان الغرض من اللقاء أن يعرض مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق بعد توليه رسميا تدريب يوفنتوس الإيطالي بداية من موسم 2019-2010، رؤيته الفنية التي يريد تطبيقها على النجم الأبرز في صفوف "السيدة العجوز".

وينوي تغيير مركز البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم البيانكونيري من مركز الجناح إلى مركز المهاجم الوهمي حيث ستكون له حرية هجومية.

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وكان ساري قد ألمح المدرب البالغ 60 عاما أنه ينوي أن يمنح الفرصة لرونالدو لكي يحطم رقم الأرجنتيني غونزالو هغواين نجم نادي يوفنتوس ونابولي السابق عندما سجل 36 هدفا في موسم واحد تحت إشراف ساري وقتها.

يذكر أن رونالدو نجح في تسجيل 27 هدفا خلال أولى مواسمه بقميص "اليوفي" بكل البطولات منها 21 هدفا في الدوري الإيطالي.

المصدر: وكالات

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