مدغشقر تفرض التعادل على غينيا في "أمم إفريقيا"

فجر منتخب مدغشقر مفاجأة بعد أن فرض التعادل الإيجابي 2-2 على نظيره الغيني، في اللقاء الذي جمعهما السبت على ملعب الإسكندرية، ضمن مواجهات المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا.

تقدم المنتخب الغيني بهدف سجله سوري كابا في (د.35) وأدرك أنيست أندريانانتيناينا التعادل لمنتخب مدغشقر في (د.49) ثم أضاف كارلوس أندريا ماستينور الهدف الثاني لمنتخب مدغشقر في (د.55) إلا أن فرنسوا كامانو سجل هدف التعادل لغينيا في (د.66 من ركلة جزاء).

وتعد هذه النتيجة بمثابة مفاجأة مدوية بالنسبة لمنتخب مدغشقر الذي يسجل ظهوره الأول عبر تاريخه في البطولة الأكبر داخل القارة السمراء.

واقتسم المنتخبان نقطة المباراة، ليحتلا المركزين الثاني والثالث، ويمنحا صدارة المجموعة لنيجيريا، التي فازت بصعوبة على بوروندي بهدف نظيف.

المصدر: وكالات