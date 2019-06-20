مصدر بـ"الكاف": زيمبابوي امتنع عن المران وقد يعاقب

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأن منتخب زيمبابوي رفض التوجه لخوض المران النهائي بدون إخبارهم وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة مصر يوم الجمعة في افتتاح أمم إفريقيا 2019.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"مصراوي" اليوم الخميس أن منتخب زيمبابوي رفض التوجه لمران اليوم الخميس في الموعد المحدد وهو السابعة مساءا.

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وأوضح المصدر ذاته أن الغياب عن المران أتى بدون إخطار الاتحاد الإفريقي بالأمر بشكل رسمي، وهو ما قد يعرضهم لعقوبات.

ومن المقرر أن يفتتح منتخب مصر مباريات البطولة بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة في إستاد القاهرة الدولي. ويلعب منتخب "الفراعنة" في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وتستضيف مصر أول نسخة موسعة لكأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 فريقا بدلا من 16 في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو

المصدر: مصراوي