لاعبو زيمبابوي يرفضون خوض لقاء مصر ويهددون افتتاح كأس أمم إفريقيا

رفض عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي، خوض مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، أمام منتخب مصر، وذلك قبل ساعات من انطلاق البطولة القارية.

وذكرت مصادر صحفية أن عددا من لاعبي منتخب زيمبابوي تأخروا عن المران الرئيسي، بسبب مطالبتهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة من اتحاد الكرة.

وأشارت تلك المصادر إلى أن سفير زيمبابوي يجتمع مع لاعبي المنتخب، لثنيهم على قرار رفض خوض المباراة.

وكان من المفترض أن يصل اللاعبون لخوض المران الرئيسي على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء.

ويفتتح منتخب مصر مباريات البطولة بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة في إستاد القاهرة الدولي. ويلعب منتخب "الفراعنة" في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وتستضيف مصر أول نسخة موسعة لكأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 فريقا بدلا من 16 في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وفي وقت سابق اليوم، هدد المنتخب الكاميروني بعدم السفر إلى مصر لخوض بطولة الأمم الإفريقية قبل صرف مستحقاتهم المتأخرة والتي تبلغ قيمتها 30 ألف يورو لكل لاعب، بحسب صحيفة "أفريكا سبور".

المصدر: وكالات