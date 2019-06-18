الاتحاد الدولي لألعاب القوى يسمح لـ14 رياضيا روسيا إضافيا بالمشاركة في المنافسات الدولية

منح الاتحاد الدولي لألعاب القوى، 14 رياضيا روسيا إضافيا الضوء الأخضر للمشاركة في المسابقات الدولية تحت راية محايدة.

وارتفع عدد رياضيي ألعاب القوى الروس الذين حصلوا على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي للعبة للمشاركة تحت راية محادة هذا العام إلى 81 رياضيا.

Еще 14 российских легкоатлетов получили от IAAF допуск к мировым турнирамhttps://t.co/VPVA65kfdZpic.twitter.com/csuXtos7fR — РИА Новости Спорт (@rsportru) June 18, 2019

وعلق الاتحاد الدولي لأم الألعاب عضوية الاتحاد الروسي فيه، عام 2015، عقب صدور التقرير الأول لرئيس اللجنة المستقلة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، ريتشارد ماكلارين، بشأن المنشطات في الرياضة الروسية.

ويتعين على الرياضيين الروس الراغبين في التنافس كمحايدين، إثبات خضوعهم لفحص متكرر لمكافحة المنشطات خارج روسيا، وعدم تورطهم في أي ممارسات تتعلق بتناول مواد محظورة.

المصدر: rsport.ria.ru