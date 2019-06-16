الجزائر تهزم مالي استعدادا لكأس إفريقيا 2019

تغلب منتخب الجزائر على نظيره المالي (3-2)، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، في مصر (من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو 2019).

وتوالى على تسجيل ثلاثية منتخب "محاربي الصحراء" كل من، بغداد بونجاح، ويوسف بلايلي، وأندي ديلور، في الدقائق (42، 70 من ضربة جزاء، 75) على الترتيب.

ويستهل منتخب الجزائر مشواره في النسخة الـ 32 لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بمواجهة نظيره الكيني، يوم الأحد 23 يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا منتخبي السنغال وتنزانيا.

المصدر: وكالات