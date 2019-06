The highest-paid athletes in the world, according to Forbes:



⚽1. Messi $127m

⚽2. Ronaldo $109m

⚽3. Neymar $105m

🥊4. Canelo $94m

🎾5. Federer $93.4m

🏈6. R.Wilson $89.5m

🏈7. A.Rodgers $89.3m

🏀8. Lebron James $89m

🏀9. Steph Curry $79.8m

🏀10. K.Durant $65.4m pic.twitter.com/epbtLp6DL5