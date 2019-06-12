أنصار "بيتار القدس" الإسرائيلي يرفضون ضم لاعب بسبب اسمه

طالبت رابطة مشجعي فريق "بيتار القدس" الإسرائيلي لكرة القدم، إدارة النادي، بالعدول عن ضم اللاعب النيجيري، محمد علي، بسبب اسمه، أو تغييره، كشرط لقبوله في الفريق.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مدير نادي "بيتار القدس" يوسي بنيون، قوله في تصريح صحفي، أمس الاثنين، إن اللاعب محمد علي، وقع عقدا مع النادي لمدة 3 سنوات، وذلك في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "الأناضول".

وفريق "بيتار القدس"، هو من أكبر فرق كرة القدم الإسرائيلية في مدينة القدس، ولكن يعرف عن مشجعيه، عنصريتهم ومعاداتهم للعرب والمسلمين.

وطالب مشجعو النادي، الذين يشكلون رابطة، تطلق على نفسها اسم "لا فاميليا" (العائلة)، من خلال مدونة على موقع "فيسبوك"، أمس الاثنين، إدارة النادي بالعدول عن ضم اللاعب النيجيري محمد علي بسبب اسمه.

وعادت رابطة "لا فاميليا" اليوم الثلاثاء، وكتبت تدوينة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، تقول: "هناك الكثير من اللاعبين الذين لديهم أسماء مستعارة مثل ميسي واللاعب المصري محمد صلاح، الذي يطلق عليه (موو)، وكذلك (اللاعب النيجيري) محمد قد يكون له اسم مستعار".

وانضم النيجيري محمد علي (23 عاما)، إلى صفوف "بيتار الرملة" في العام 2015، وانتقل إلى نادي "مكابي نتانيا" عام 2016.

ودافع نادي "بيتار القدس"، في تدوينة على "فيسبوك"، عن قراره التوقيع مع اللاعب علي، في مواجه من أسماهم "أقلية من جماهير النادي".

المصدر: "aa.com.tr"