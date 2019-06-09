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هازارد يحتفل بمباراته الـ100 مع بلجيكا

الرياضة

هازارد يحتفل بمباراته الـ100 مع بلجيكا
twitter \ hazardeden10
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كرم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم قائد المنتخب إيدين هازارد وصانع ألعاب ريال مدريد الجديد، السبت، بعد وصوله لمباراته اليوبيلية رقم 100 بقميص المنتخب البلجيكي.

وجاء تكريم هازارد قبل مباراة بلجيكا وكازاخستان التي أقيمت على ملعب "الملك بودوان" في بروكسل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي انتهت بفوز منتخب "الشياطين الحمر" بثلاثية نظيفة.

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ونجح قائد بلجيكا مع منتخب بلاده خلال الـ100 مباراة في تسجيل 30 هدفا وساهم بصناعة 26 هدفا.

يذكر أن ريال مدريد الإسباني قد أعلن الجمعة، تعاقده مع اللاعب البالغ 28 عاما قادما من تشيلسي الإنجليزي بعقد يمتد لخمسة أعوام بداية من الموسم المقبل.

المصدر: وكالات

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