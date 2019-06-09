انضم البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الجديد إلى قائمة أغلى عشر صفقات في تاريخ كرة القدم، بعدما أتم انتقاله من تشيلسي إلى النادي الملكي مقابل 100 مليون يورو.

واحتل هازارد المركز التاسع في قائمة أغلى الصفقات عبر التاريخ والتي يتصدرها البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وجاء ترتيب العشرة الأوائل كالتالي:

Hazard, dentro del Top 10 de fichajes más caros de la historia del fútbol https://t.co/KwUSpKT8EY — MARCA (@marca) June 8, 2019

1- البرازيلي نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

2- الفرنسي كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان في 2018 مقابل 180 مليون يورو.

3- البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة في 2018 مقابل 120 مليون يورو+ 40 مليون مكافآت وحوافز.

4- البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس في 2018 مقابل 112 مليون يورو.

5- الفرنسي عثمان ديمبلي من دورتموند إلى برشلونة في 2017 مقابل 105 ملايين يورو + 40 مليون مكافآت وحوافز.

6- الفرنسي بول بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في 2016 مقابل 105 ملايين يورو + 5 ملايين مكافآت وحوافز.

7- نيمار من سانتوس إلى برشلونة في 2013 مقابل 103.5 مليون يورو.

8- الويلزي غاريث بيل من توتنهام إلى ريال مدريد في 2009 مقابل 101 مليون يورو.

9- هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

10 - رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد فى 2009 مقابل 96 مليون يورو.

المصدر: marca.com