تحديات بانتظار مونديال السيدات الذي ينطلق اليوم في فرنسا

تنطلق اليوم الجمعة فعاليات بطولة كأس العالم للسيدات التي تستضيفها فرنسا خلال الفترة من 7 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

وينتظر المتابعون لمونديال السيدات صافرة بداية قوية ومثيرة في باريس حيث يلتقي المنتخب الفرنسي صاحب الأرض في المباراة الافتتاحية مع نظيره الكوري الجنوبي المصنف الرابع عشر عالميا وأحد المرشحين لترك بصمة جيدة في هذه النسخة.

وتقام فعاليات البطولة في تسع مدن هي: العاصمة باريس، وليون، ونيس، ومونبلييه، ورين، وريمس، وغرينوبل، ولوهافر، وفالنسيان.

وتشارك في البطولة نجمات في عالم كرة القدم النسائية مثل البرازيلية مارتا التي تستعد لآخر مونديال لها بعد مسيرة كروية حافلة بالإنجازات والجوائز وتتمنى أن تقود منتخب بلادها للقب الأول له في البطولة.

It's a wrap! 🎞



Which players can you see in this behind-the-scenes clip? #FIFAWWCpic.twitter.com/u9kb0DKyni — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) June 7, 2019

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ويواجه مهرجان كرة القدم النسائية في فرنسا تحديات عديدة حيث تنطلق بعد أيام قليلة ثلاث بطولات قارية لكرة القدم على مستوى الرجال ما يعني أن الأضواء قد تتحول نسبيا بعيدا عن مونديال السيدات في حال فشلت المنتخبات المشاركة في الظهور بأفضل شكل ممكن خلال الأسبوع الأول من فعاليات البطولة.

وتنطلق بعد أسبوع فعاليات بطولتي كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2019" في البرازيل، والكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، كما تنطلق بعدهما بأسبوع فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر.

المصدر: وكالات