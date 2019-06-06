خسر منتخب البرازيل جهود نجمه نيمار مبكرا بسبب إصابة في الكاحل، إلا أنه فاز 2-0 على قطر بطلة آسيا خلال مباراة ودية لكرة القدم ليل الأربعاء في برازيليا.

وغادر نيمار الملعب في الدقيقة 17 عندما كانت البرازيل متقدمة 1-0، ليذهب مهاجم باريس سان جيرمان مباشرة إلى غرفة الملابس والثلج حول كاحله الأيمن.

وقال التلفزيون البرازيلي إن نيمار نقل إلى المستشفى للخضوع لكشف بالأشعة وتحديد خطورة الإصابة قبل تسعة أيام من مباراة بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا.

وتأتي الإصابة في فترة صعبة للنجم البرازيلي بعد تجريده من شارة قيادة المنتخب بالإضافة إلى اتهامه بالاغتصاب هذا الأسبوع.

وجاء هدفا راقصي السامبا عبر ريتشارليسون بضربة رأس قبل أن يضيف غابرييل جيسيوس الهدف الثاني بعد ثماني دقائق من مدى قريب.

ولم تواجه البرازيل أي خطورة من قطر التي أهدرت ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

One of the most talented footballers of our generation facing another injury again. Walked down in TEARS before Copa America on the doors. Get back soon #Neymar I wish you speedy recovery, can't see this again and again. 😖 pic.twitter.com/5fg3HAAdhc — Dipesh🇳🇵🏏 (@Thejuly23rd) June 6, 2019

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ومرة أخرى تحول الاهتمام إلى نيمار الذي عانى من إصابة خطيرة في 2014 أبعدته عن مواجهة ألمانيا في الدور قبل النهائي.

كما تكرر الأمر عندما تعرض لكسر في القدم أبعده لعدة أشهر قبل انطلاق كأس العالم 2018 وتجددت الإصابة في القدم ذاتها في يناير، ما تسبب في غيابه لفترة طويلة عن باريس سان جيرمان.

وتلعب البرازيل ضد بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا يوم 14 من هذا الشهر في ساو باولو.

المصدر: "رويترز"