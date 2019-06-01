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اتهام نيمار باغتصاب امرأة في باريس

الرياضة

اتهام نيمار باغتصاب امرأة في باريس
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن البرازيلي نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، متهم باغتصاب سيدة في العاصمة باريس.

وحسب وكالة "رويترز" نقلا عن موقع "غلوبو" عن الشرطة الفرنسية فإن نيمار متهم باغتصاب امرأة في باريس.

وقال الموقع إن ممثلي نيمار رفضوا التعليق، وهم في انتظار مزيد من التفاصيل عن الاتهام.

من جانبها قالت وكالة "رويترز" إن ممثل نيمار لم يستجب فورا لطلب التعليق.

كما ذكر موقع "UOL" البرازيلي أن إحدى السيدات تقدمت بشكوى لدى الشرطة في ساوباولو البرازيلية تتهم من خلالها النجم نيمار باغتصابها في أحد الفنادق في باريس.

المصدر: "sputniknews.com"

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