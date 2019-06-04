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تعيين لوبيتيغي مدربا جديدا لإشبيلية

الرياضة

تعيين لوبيتيغي مدربا جديدا لإشبيلية
Reuters Marcelo Del Pozo
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أعلن نادي إشبيلية الإسباني اليوم الثلاثاء، تعاقده مع جولين لوبيتيغي، لتولي تدريب الفريق الأندلسي بداية من الموسم المقبل.

ونشر النادي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يعلن خلاله التعاقد مع المدرب الإسباني لمدة 3 سنوات.

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ويأتي تعاقد إشبيلية مع لوبيتيغي بعد 7 أشهر على إقالة الأخير من تدريب ريال مدريد الإسباني بسبب سوء النتائج.

ولم يتول مدرب منتخب إسبانيا السابق، أي منصب منذ رحيله عن النادي الملكي، ليمنحه إشبيلية الفرصة للعودة من جديد للملاعب.

المصدر: وكالات

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